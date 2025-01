Helena piange per Javier e attacca Zeudi: “A lui piace lei… giocatrice e furbetta!” – VIDEO

Il Grande Fratello non smette di sorprendere, ma questa volta i riflettori sono puntati sullo scontro aperto tra Helena Prestes e Zeudi Di Palma, protagoniste di un triangolo sentimentale che ha scaldato gli animi dentro e fuori dalla Casa. Dopo i primi avvicinamenti, l’idillio sembra essere svanito, lasciando spazio a accuse pesanti e strategie presunte.

Helena, il durissimo sfogo contro Zeudi

Durante uno sfogo con Stefania Orlando e Amanda Lecciso, Helena ha duramente criticato l’ex Miss Italia, accusandola di essere una “giocatrice furbetta” con un piano ben studiato per emergere nel reality.

“Zeudi ha nuotato nella mia onda, è una furba, non mi piace. Ci sta provando con Javier perché è un suo piano scritto”, ha dichiarato la modella brasiliana. Secondo Helena, l’interesse di Zeudi nei suoi confronti non sarebbe mai stato autentico. Al contrario, sarebbe una strategia per ottenere visibilità e rafforzare la sua posizione all’interno del gioco.

Helena ha anche svelato dettagli inaspettati sulla loro dinamica: “Era lei che veniva da me, mi baciava, mi cercava. Ma ora ho capito tutto: ha un piano nella sua testina, e io non voglio più farne parte”.

Zeudi Di Palma e Javier Martinez: il presunto flirt

La situazione si complica ulteriormente con il coinvolgimento di Javier Martinez. Helena accusa Zeudi di flirtare apertamente con il ragazzo, gettando ombre sulle reali intenzioni della Miss.

“Dice di essere interessata a me, ma poi flirta con lui. Si vede chiaramente!” ha tuonato la brasiliana.

Il triangolo sembra ormai al collasso, con Helena pronta a ritirarsi da questo gioco di strategie: “Io vinco ritirandomi. Non ho bisogno di nessuno”.

Helena, sfogandosi con Stefania e Luca, ha precisato anche cosa prova per Javier:

Io volevo una storia con Javier, ma lui non vuole, da ieri sera ho smesso di interessarmi. Le storie si fanno in due. Ieri gliel’ho fatto verbalizzare a lui il mancato interesse nei miei confronti. Mi ha detto chiaramente che non gli interessa. Mi ha detto ‘non provo nient’altro per te, solo amicizia’. In più ci sta provando con un’altra. Zeudi mi trattava in un altro modo, non da amica, così non mi sono mai confidata con lei su Javier. Ora lei ci prova con lui e lui ci prova con lei.

La reazione del fandom

Le dichiarazioni di Helena hanno avuto un impatto immediato anche fuori dalla Casa. Il fandom delle Zelena, che supportava la coppia formata da Zeudi e Helena, sembra essersi spaccato.

Molti fan hanno abbandonato Zeudi, accusandola di aver tradito la fiducia della modella brasiliana, mentre altri continuano a difenderla, sostenendo che si tratti solo di dinamiche di gioco.

Tra lacrime, accuse e strategie, la Casa del Grande Fratello si conferma un palcoscenico di emozioni contrastanti e colpi di scena. Resta da vedere se questo sarà davvero il punto di non ritorno per il triangolo o se nuovi sviluppi ribalteranno ancora una volta la situazione.