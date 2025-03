“Helena non merita di vincere il Grande Fratello”: il parere di Beatrice Luzzi, perché non parla di Lorenzo e Shaila

L’opinionista del Grande Fratello, Beatrice Luzzi, nelle passate ore ha aperto il box delle domande su Instagram, dando ai suoi utenti la possibilità di chiederle qualcosa. Neanche a dirlo, la maggior parte delle domande hanno riguardato proprio il reality condotto da Alfonso Signorini.

Beatrice Luzzi replica alle domande sul Grande Fratello

Luzzi, nei giorni scorsi è stata spesso bersagliata dalle critiche da parte di chi sostiene di aver preso le difese di Zeudi Di Palma, a scapito di Helena Prestes.

Proprio in merito alla modella brasiliana, Beatrice ha espresso il suo parere, lasciando parlare il suo adorato barboncino:

La mia padrona dice che considera Helena ricca di virtù che però dimostra in percentuale irrisoria rispetto al tempo che passa a prevaricare in ogni confronto, e a offendere con gravi insulti sessisti la metà delle donne della casa (una sta tutto il giorno a letto e ci prova con tutti, l’altra è volgare e deve tornare al mercato, l’altra addirittura deve andare dallo psicologo a chiarire il suo orientamento sessuale e smetterla di fare show con la madre!!!). Da quando trascinò il fidanzato di un’altra in tugurio (dopo averci provato per mesi, rendendosi disponibile ad ogni tipo di umiliazione) per me Helena non rappresenta più un modello di donna libera ed emancipata ma piuttosto vecchio stile. L’aggressività, l’egocentrismo, la gelosia, il controllo su tutto e tutti, la rendono un’ottima concorrente, ma non per questo meritevole di vincere.

Beatrice Luzzi ha anche chiarito che nel corso della sua partecipazione al Grande Fratello non ha mai detto che “doveva vincere”, bensì:

Ho detto che avrei “meritato” di vincere e che avrei “voluto” vincere. Ma non ho MAI detto che avrei “dovuto”. E la differenza è notevole!

Dopo essersi detta “enormemente” dispiaciuta per l’uscita di Amanda Lecciso dalla Casa del Grande Fratello, ha risposto a chi le chiedeva come mai non si è mai espressa su Lorenzo Spolverato:

Io commento ogni qualvolta me ne viene data la possibilità. E non solo al Gf. Ho sempre detto che è un giocatore ossessivo, un narcisista aggressivo e poco generoso nei confronti della compagna. L’ho difeso e immunizzato solo rispetto a giudizi omofobi riportati, scorrettamente, dall’esterno.

Ed ancora, sul perché non commenta le vicende di Lorenzo e Shaila:

Chiedetelo a lui (Alfonso Signorini, ndr).

A chi l’ha definita egoriferita, parlando sempre e solo di se stessa, ha aggiunto:

Siamo sicuri che sia io a parlarne? O sono costretta dagli altri a farlo? Signorini, Eva, Stefania, Ilaria, Helena…

Alla domanda di un utente: “Anita non poteva essere giustificata ma era giovane. Perché Zeudi sì?”, Beatrice ha infine commentato: