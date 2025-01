“Sto impazzendo”, Helena minaccia di abbandonare il GF: confessionale con la psicologa, il team interviene con un comunicato

La tensione nella Casa del Grande Fratello non si placa. Dopo la lite furiosa con Jessica Morlacchi, Helena Prestes è stata richiamata in confessionale e successivamente spostata nella “suite” per calmarsi. La modella brasiliana, visibilmente scossa, ha manifestato la volontà di abbandonare il gioco, confidandosi con il pallavolista argentino Javier Martinez.

“Sto impazzendo”, Helena minaccia di abbandonare il Grande Fratello

“Io non ce la faccio più. No, non va bene, non posso stare qua Javier, devo andare, davvero sto impazzendo”, ha affermato Helena. Il pallavolista ha cercato di tranquillizzarla, invitandola a riflettere e a prendersi del tempo: “Intanto passiamo la notte qui tranquilli e domani vediamo”.

Nella notte, Helena e Javier si sono recati nel confessionale per parlare con la psicologa del programma, un gesto che ha sottolineato la gravità della situazione.

Javier, parlando con gli altri concorrenti, ha descritto la serata come un momento di “sorveglianza fisica”, aggiungendo: “A una certa stavo lì e lei voleva andar via e io le ho detto di aspettare”.

Lo staff di Helena denuncia frasi razziste e classiste

Nel frattempo, il team di Helena Prestes ha rilasciato un comunicato ufficiale, in cui denuncia le parole utilizzate da Jessica Morlacchi durante la lite, definendole “razziste e classiste”.

Tra le frasi incriminate ci sono:

“Non sai manco com’è fatto il pane.”

“Torna da dove sei venuta.”

“Quella è abituata così… nella giungla.”

“Non parlare di cose profonde, ma balla la samba.”

Il comunicato prosegue chiedendo alla produzione e alla rete di valutare seri provvedimenti nei confronti di Jessica, evidenziando come questi comportamenti siano “ingiustificatamente denigratori e lontani dal buon nome della trasmissione”.

Un caso che divide il pubblico e la produzione

La vicenda ha sollevato un dibattito acceso sui social, dove molti utenti si schierano in difesa di Helena, condannando le frasi di Jessica, mentre altri accusano la modella di aver provocato la situazione.

Resta da vedere quali azioni intraprenderà il Grande Fratello in risposta alle accuse e alle richieste dello staff di Helena.