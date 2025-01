Helena Prestes condivide un post dedicato a Zeudi Di Palma: ecco quale

La puntata del 13 gennaio del Grande Fratello ha visto l’eliminazione di Helena Prestes, una decisione che ha sollevato non poche polemiche tra gli spettatori. Molti fan hanno accusato il programma di un presunto televoto truccato a sfavore della concorrente brasiliana. Tuttavia, l’uscita di Helena è ormai un dato di fatto e, proprio la modella brasiliana, ha condiviso un video mostrando il suo sostegno per Zeudi Di Palma.

Il post su X di Helena Prestes su Zeudi Di Palma

Dopo la sua eliminazione, Helena ha scelto di rompere il silenzio sui social. In un post pubblicato su X, l’ex concorrente ha rivolto un messaggio diretto a Zeudi Di Palma, l’ex Miss Italia con cui aveva stretto un legame speciale all’interno della Casa. Il post ha rapidamente catturato l’attenzione dei fan.

Helena ha condiviso una parte di una conversazione scherzosa tra Zeudi e Lorenzo Spolverato, durante la quale i due si sfidavano a raccontare barzellette.

Tra le battute scambiate: “Il personaggio storico più in forma di tutti? Ponzio Pilates” e “Cosa dice un’arancia a un’altra arancia in situazioni difficili? Aranciamoci”. Helena ha accompagnato il post con il commento: “Però, certo, meglio non giocare con lei”, aggiungendo gli hashtag #forzaZeudi e #zelena.

Il tweet virale e la reazione dei fan

Il tweet di Helena è diventato virale in poche ore, raccogliendo migliaia di commenti e like. I fan della coppia hanno apprezzato il gesto di supporto di Helena nei confronti di Zeudi, dimostrando che il loro legame va oltre l’esperienza del Grande Fratello.

Il rapporto tra Helena e Zeudi al Grande Fratello

Durante la permanenza nella Casa, il rapporto tra Helena e Zeudi è stato caratterizzato da alti e bassi. Le due si erano avvicinate, condividendo momenti intimi e scambiandosi alcuni baci. Tuttavia, delle discussioni avevano portato a un temporaneo allontanamento.

Jessica Morlacchi era stata al centro di uno scontro tra le due, con Helena che aveva accusato Zeudi di essere “ragazzina prepotente” e “non onesta con se stessa”. Nonostante ciò, prima dell’eliminazione di Helena, le due si erano riavvicinate, rafforzando il loro legame.

Il gesto di Helena dimostra che, nonostante le difficoltà vissute nella Casa, il legame con Zeudi è rimasto solido. Il loro rapporto continua a far discutere, alimentando l’interesse del pubblico anche fuori dal contesto del reality.