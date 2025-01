Helena si dichiara a Javier: la reazione di Zeudi – VIDEO

Il Grande Fratello si conferma teatro di grandi colpi di scena. Durante la diretta di giovedì sera, Helena Prestes è stata ripescata e ha fatto il suo trionfale ritorno nella Casa. Tuttavia, ad accoglierla non c’erano solo sorrisi, ma anche una realtà inaspettata: i suoi amici più cari, Zeudi Di Palma e Javier Martinez, hanno stretto un rapporto che sembra andare oltre la semplice amicizia.

Zeudi si dichiara (ancora) ad Helena: la modella svela i suoi sentimenti a Javier

Non è servito molto perché Helena affrontasse la situazione con Javier, che ha confessato quanto la sua assenza lo avesse colpito. Nel frattempo anche Zeudi ha nuovamente messo in evidenza i suoi sentimenti per la modella brasiliana:

Tra me e Javier è nata un’intesa, sarà stato che eravamo sul letto, che eravamo al buio, che abbiamo parlato di tante cose intime della nostra vita, quando ci siamo abbracciati, sarebbe stato bello starci però abbiamo detto di distaccarci. Ho provato attrazione fisica nei suoi confronti, però il punto è un altro. Con lui sono stata chiara, con te anche, il vissuto che ho con te e quello che sento per te è tanto, anche quando mi hai abbracciata e baciata all’inizio… ti sento in pancia, ma penso che per te forse non è così. Io sono sempre stata sincera con te su questa cosa ed è diverso rispetto al tuo sentire. Queste cose che sento non le senti tu, perché non senti queste cose per le donne. È diverso da un’attrazione fisica, è più semplice di quanto possa sembrare. Quando si è verificata questa cosa con Javier io ho detto “tu sei chiaro con me e con lei, io sono chiara con te e con lei, ma lei è chiara con noi? Forse no”. Io ti vedo proiettata verso Javier come è giusto che sia, io credo che ci sia un’amicizia tra voi, ma credo anche che ci sia un’attrazione fisica da parte tua e non penso che ci sia lo stesso nei miei riguardi. Ho imparato a conoscerti molto bene e non penso di sbagliarmi.

Helena, a questo punto, si è a sua volta dichiarata a Javier:

Tu lo sai quello che provo per te, ma non è reciproco vero? Pensavo di non uscire e mi sono comportata male con te. Ti ricordi quando eravamo a letto e ti ho fatto delle domande? Volevo evitare delle cose che mi facevano immaginare altre cose, da quel momento sono stata un po’ troppo dura e tu hai conosciuto Chiara e ti ho detto che ero gelosa. Ho pensato che magari esageravo a mostrare altro e ho pensato di non doverlo fare. Passavano mille cose nella mia testa, immaginavo di più tra me e te, capisci? Quando sono uscita da qua ti ho pensato tanto, mi sei mancato tanto, tantissimo. Adesso che sono tornata sono consapevole che non esiste niente di più, 100 % amicizia giusto? Non esiste altro? Ho bisogno che tu mi risponda. Il nostro rapporto non cambierà, avevo già questo dubbio, mi sono fatta un po’ di storie nella testa. Il nostro rapporto sarà comunque bello, anche se sarà difficile per me. Voglio che tu sia felice.

Javier ha mostrato solo un interesse d’amicizia per Helena:

Pensavo che tu avevi chiaro come stavano le cose, ti vedevo molto controllata e per quello ti stavo molto vicina. Tra noi c’è solo amicizia, te l’ho detto un sacco di volte. Il nostro rapporto era così fisico perché ero sicuro ci fosse un controllo da parte tua. Mi dispiace quello che stai dicendo. Questa cosa andrà un po’ a intaccare il nostro rapporto. Tu per me sei molto importante qui dentro, ma ti conosco, Zeudi non la conosco, quindi con lei potrebbe diventare un’amicizia o altro, non lo so. Nel rispetto di tutti posso fare quello che voglio, come tutti, mi sembrava che non ero stato molto chiaro, io non vado verso Zeudi come una possibile mia ragazza, perché so quello che prova per te.

QUI IL VIDEO DELLA DICHIARAZIONE DI HELENA A JAVIER.

Confronti come quello tra Helena, Zeudi e Javier mettono in luce la complessità delle dinamiche umane all’interno del Grande Fratello. Le relazioni, intrecciate tra amicizie e attrazioni, continueranno a tenere il pubblico con il fiato sospeso, offrendo spunti per riflessioni profonde e momenti di intensa emozione.

Nel frattempo nella Casa sta per entrare Artur Dainese che pare intenzionato a conquistare il cuore di Helena: ci riuscirà?