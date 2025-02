Helena e Javier al centro della polemica per una frase controversa: “Adesso dobbiamo giocare bene” – VIDEO

Helena e Javier al centro della polemica per una frase controversa al GF.

Nella Casa del Grande Fratello, la relazione tra Helena Prestes e Javier Martinez sta facendo discutere gli inquilini e il pubblico. Dopo settimane di alti e bassi, i due hanno finalmente ufficializzato il loro legame, lasciandosi andare anche a momenti di grande intimità. Tuttavia, il loro improvviso avvicinamento ha sollevato dubbi tra alcuni concorrenti, come Shaila Gatta e Lorenzo Spolverato, che sospettano si tratti di una mossa calcolata per guadagnarsi il favore del pubblico.

Helena e Javier, la frase sospetta: “Dobbiamo giocare bene adesso”

A gettare benzina sul fuoco sono state alcune parole pronunciate da Helena durante una conversazione con Javier in giardino. Il pallavolista ha commentato: “Siamo proprio alla fine, siamo al 90% del programma, è fatta”. La risposta della modella ha lasciato tutti senza parole: “Mammamia, dobbiamo giocare bene adesso”, ha detto con un sorriso sornione. Questa frase ha subito fatto il giro dei social, con molti utenti convinti che tra i due ci sia più strategia che sentimento.

Shaila Gatta: “Non sono innamorati, è tutta una farsa”

La prima a mettere in dubbio la sincerità della coppia è stata Shaila Gatta, che si è espressa chiaramente dopo aver assistito a uno dei loro momenti romantici: “Hanno festeggiato San Valentino prima di noi, ma San Valentino è la festa degli innamorati…”. Anche Lorenzo Spolverato ha espresso perplessità, notando come il loro comportamento sembri più studiato che naturale.

Il pubblico è diviso: verità o strategia?

Sui social il dibattito è accesissimo. Alcuni fan difendono la coppia, sostenendo che l’amore tra Helena e Javier sia reale, mentre altri credono che sia solo un tentativo di arrivare in finale. Nel frattempo, la produzione del Grande Fratello non si è ancora espressa ufficialmente sulla questione, ma se le accuse di strategia dovessero rivelarsi fondate, potrebbero esserci conseguenze per i due concorrenti.