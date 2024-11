Helena e Javier più vicini che mai, notte bollente nella Casa del GF: cosa è successo – VIDEO

Al Grande Fratello, i rapporti tra i concorrenti si fanno sempre più intensi, ma ciò che è accaduto nella notte tra Helena Prestes e Javier Martinez ha lasciato tutti senza parole. La modella brasiliana e il pallavolista argentino hanno condiviso un momento di grande intimità, scatenando le reazioni dei coinquilini e del pubblico.

Helena e Javier, avvicinamento bollente sotto le coperte

Tutto è iniziato con un avvicinamento apparentemente innocente: Helena si è infilata nel letto di Javier, stendendosi accanto a lui. Da lì, il clima è diventato rapidamente più intimo, tra carezze, abbracci e sussurri che hanno fatto battere il cuore di chi li seguiva in diretta.

Javier: “Tornassi indietro, alcune cose non le rifarei”

In camera da letto, Helena e Javier prima del loro avvicinamento bollente, hanno condiviso le loro riflessioni sugli ultimi due mesi trascorsi all’interno della Casa. Il pallavolista, con tono riflessivo, ha ammesso di aver dedicato molto tempo a valutare il suo percorso, riconoscendo gli errori commessi e le lezioni apprese.

Javier ha confessato di aver maturato una nuova consapevolezza grazie agli errori fatti. Ha dichiarato: “Tornassi indietro, alcune cose non le rifarei”, aggiungendo subito dopo: “Ho questa consapevolezza grazie agli errori”. Il pallavolista ha mostrato un lato più vulnerabile, lasciando emergere la sua voglia di migliorarsi.

Durante la conversazione, Javier ha espresso il timore di non avere più nulla da offrire, né ai suoi coinquilini né al pubblico. Con tono malinconico, ha ammesso di sentirsi dispiaciuto per questa percezione, che lo ha spinto a mettere in discussione il suo ruolo nella Casa.

Helena sprona Javier: “Dobbiamo trovare il coraggio di essere felici”

Helena, con il suo consueto ottimismo, ha cercato di ridimensionare i dubbi di Javier. Gli ha proposto una visione più positiva, suggerendo che questa fase potrebbe rappresentare un nuovo inizio. Ha dichiarato: “Forse è un inizio”, incoraggiandolo poi con un messaggio carico di speranza: “Dobbiamo trovare il coraggio di essere felici”.

La scheda di Javier

Nato in Argentina 29 anni fa, nel 2007 Javier Martinez ha lasciato con la famiglia la sua terra per venire in Italia, precisamente in Sardegna, per giocare a pallavolo nel ruolo di spiker, attaccante. Nello stesso anno è venuta a mancare la madre. La sua perdita lo ha segnato molto, ma allo stesso tempo lo ha messo nelle condizioni di crescere e responsabilizzarsi.

È apparso in Temptation Island e in Uomini e Donne. La pallavolo resta la sua principale passione oltre che il suo lavoro. In Italia ha cambiato diverse squadre e città.

Al momento è single.

La scheda di Helena

Helena Prestes nasce a San Paolo, in Brasile, 34 anni fa, in un quartiere che lei stessa definisce “difficile”.

Grande amante dello sport, inizia presto a giocare a basket lasciando così la casa e la sua famiglia. Al contempo lavora come commessa ma, per aiutare economicamente la madre e le sorelle, a 16 anni inizia a lavorare come modella.

Comincia a viaggiare molto e, appassionandosi sempre di più alla moda, si trasferisce a Milano. Diventa nota al grande pubblico nel 2022 quando partecipa con Nikita Pelizon alla nona edizione di Pechino Express. Nel 2023 è una delle protagoniste dell’Isola dei Famosi.

Dal punto di vista sentimentale, nel 2022 ha una breve relazione con Antonino Spinalbese. In seguito, si lega al modello Carlo Motta, ex di Dayane Mello, una storia terminata mesi fa.