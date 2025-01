Helena e Javier, volano sulla casa del GF degli aerei che fanno “infuriare” gli altri concorrenti – VIDEO

Durante la giornata odierna, diversi aerei hanno sorvolato il cielo di Cinecittà, raggiungendo la Casa del Grande Fratello e portando messaggi ai concorrenti da parte dei fan che li seguono con affetto. Uno in particolare, volato per Javier Martinez e Helena Prestes, ha fatto infuriare gli altri gieffini.

Javier Martinez e Helena Prestes al centro dell’attenzione al GF

Tra i concorrenti che hanno ricevuto il maggior numero di messaggi c’è sicuramente Javier Martinez. Oltre ai messaggi di supporto, lui e Helena Prestes sono stati messi in guardia dai fan. Un aereo, firmato Helevier (dal nome della ship che vorrebbe insieme i due concorrenti), riportava il messaggio: “Helena stai con Javier. Non vi fidate di Z (Zeudi) Alf e C (Chiara). Noi vediamo tutto”.

Il messaggio ha lasciato sgomenti gli inquilini. Alfonso D’Apice ha commentato:

Io però non capisco perché sono in quella lista. Per Helena ok, ma per Javi no, io sono suo amico. I fan di Helena possono anche avercela con me, l’ho nominata. Che non siamo grandi amici è ovvio e ci sta, ma lo striscione era anche per Javier. Non c’era bisogno di questo messaggio per Helena, ma non era un avviso solo per lei.

Javier Martinez ha fatto la sua analisi:

Da Alfonso sicuramente non mi mettono in guardia, di lui mi fido! Zeudi magari è perché mi ha dato dei pareri sul mio rapporto con Helena. Avranno accumunato loro tre perché avranno parlato tra loro della mia amicizia con Helena.

L’interpretazione di Tommaso Franchi

Tommaso Franchi ha offerto una diversa interpretazione del messaggio aereo:

Secondo me è che Helena non deve fidarsi di te Javier! E poi ci sono gli altri tre così. Io lo interpreto in questa maniera.

Tommaso ha anche commentato un altro aereo inviato a Javier.

Questo messaggio di supporto recitava: “Tante comparse un protagonista. Noi con te”.

Franchi, tuttavia, ha ribattuto in modo lapidario:

Un protagonista… il protagonista dorme e mangia.

Gli aerei pungono gli inquilini. Tommaso contro Javier: “Il protagonista dorme, mangia…”#GrandeFratello pic.twitter.com/OhLV26JXTT — GF NEWS (@GF_news_) January 10, 2025

La scheda di Helena

Helena Prestes nasce a San Paolo, in Brasile, 34 anni fa, in un quartiere che lei stessa definisce “difficile”.

Grande amante dello sport, inizia presto a giocare a basket lasciando così la casa e la sua famiglia. Al contempo lavora come commessa ma, per aiutare economicamente la madre e le sorelle, a 16 anni inizia a lavorare come modella.

Comincia a viaggiare molto e, appassionandosi sempre di più alla moda, si trasferisce a Milano. Diventa nota al grande pubblico nel 2022 quando partecipa con Nikita Pelizon alla nona edizione di Pechino Express. Nel 2023 è una delle protagoniste dell’Isola dei Famosi.

Dal punto di vista sentimentale, nel 2022 ha una breve relazione con Antonino Spinalbese. In seguito, si lega al modello Carlo Motta, ex di Dayane Mello, una storia terminata mesi fa.

La scheda di Javier

Nato in Argentina 29 anni fa, nel 2007 Javier Martinez ha lasciato con la famiglia la sua terra per venire in Italia, precisamente in Sardegna, per giocare a pallavolo nel ruolo di spiker, attaccante. Nello stesso anno è venuta a mancare la madre. La sua perdita lo ha segnato molto, ma allo stesso tempo lo ha messo nelle condizioni di crescere e responsabilizzarsi.

È apparso in Temptation Island e in Uomini e Donne. La pallavolo resta la sua principale passione oltre che il suo lavoro. In Italia ha cambiato diverse squadre e città.

Al momento è single.