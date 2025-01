Durante una conversazione in tugurio con Eva Grimaldi, Helena Prestes ha sorpreso tutti con una dichiarazione inaspettata. Alla domanda della Grimaldi, che le ha chiesto se potesse mai innamorarsi di Zeudi Di Palma, la modella ha risposto: “Ma io sono già innamorata di lei, è stupenda”.

Helena ha spiegato che il suo affetto per Zeudi va oltre l’attrazione fisica:

“Sono uscita innamorata della sua persona. Lei mi ha dato tanto, è una ragazza incredibile. Non vedo l’ora di parlare di nuovo con lei”.

