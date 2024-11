Helena incastra Lorenzo: “Hai utilizzato il cellulare”, ecco la sua reazione – VIDEO

La tensione tra Helena Prestes e Lorenzo Spolverato continua a crescere all’interno della casa del Grande Fratello. Durante un recente confronto, la modella ha sollevato un dubbio che la tormenta da tempo: Lorenzo avrebbe utilizzato il telefono durante la sua trasferta in Spagna, contravvenendo così alle regole del reality.

Helena accusa Lorenzo: “Hai usato il telefono?”

Nel corso della discussione, Helena ha incalzato Lorenzo con una domanda diretta e senza filtri: “Hai preso il telefono? Dimmi la verità… quando sei andato in bagno in aeroporto hai usato il cellulare?” Un sospetto che la modella giustifica come un semplice desiderio di chiarezza, ma che getta ombre sull’intera esperienza di Lorenzo in Spagna. Helena ha poi aggiunto: “Cosa avresti dovuto fare? Non lo so… per vedere un po’ di notizie e di cose fuori”.

La difesa di Lorenzo: “Non ho toccato il telefono, te lo giuro”

Lorenzo, colto alla sprovvista e visibilmente agitato, ha cercato di smentire le accuse. “No, non ho toccato il telefono, non si può. Non l’ho mai visto il mio telefono. Te lo giuro no. Il mio poi non l’ho neanche visto… zero”. Con questa risposta, Lorenzo tenta di rassicurare Helena, negando categoricamente ogni contatto con il cellulare. Eppure, l’ansia nei suoi gesti non è sfuggita agli occhi attenti dei fan, che si chiedono se la verità sia proprio quella dichiarata.

Nonostante il tono convinto, Lorenzo ha proseguito con una dichiarazione enigmatica che ha lasciato perplessi gli spettatori: “L’Italia sa e Lollo è per pochi”.

Una frase che, secondo alcuni, potrebbe nascondere un messaggio criptico o una difesa implicita contro le insinuazioni.

