Helena Prestes e Javier Martinez insieme: smentita la crisi dopo le parole di Carlo Motta

Helena Prestes e Javier Martinez si mostrano nuovamente insieme, sorridenti e complici durante un viaggio in treno, mettendo così a tacere le voci su una presunta crisi di coppia. I due ex concorrenti del Grande Fratello, finiti al centro del gossip dopo le rivelazioni di Carlo Motta, sembravano essersi allontanati. Ma ora, con un video pubblicato sui social, arriva la conferma: la loro storia d’amore prosegue a gonfie vele.

Helena e Javier insieme: smentita la crisi dopo le parole dell’ex fidanzato

A fare chiarezza è stata la stessa Helena Prestes, che nelle ultime ore ha condiviso su TikTok un video in cui si diverte con il fidanzato durante un viaggio in treno. “Siamo annoiati, siamo in treno e quindi ho deciso di fare un’intervista a Javier”, racconta la modella brasiliana, mentre coinvolge Martinez in un simpatico test sulla lingua.

Il momento, semplice ma intimo, è bastato a rassicurare i fan: nessuna crisi all’orizzonte, solo voglia di vivere il loro amore lontano dai riflettori, almeno fino ad ora.

L’enigmatica story di Javier: “Ogni fischio è un addio al passato”

A rafforzare l’idea di un legame ancora saldo ci ha pensato anche Javier Martinez, che aveva destato qualche sospetto con una Instagram Story criptica: “Il treno non guarda mai indietro. Ogni fischio è un addio al passato e un saluto al possibile. Buon viaggio a tutti”. Un messaggio che aveva acceso i dubbi, alimentati dalle dichiarazioni di Carlo Motta.

Ma a Fanpage.it, il pallavolista argentino ha chiarito subito: “Stiamo insieme, sto andando da lei in treno”. Dichiarazioni che hanno fatto da preludio al video condiviso da Helena, dimostrando che i due sono ancora una coppia.

Carlo Motta e i presunti incontri con Helena dopo il GF

A gettare ombra sulla relazione era stato Carlo Motta, ex di Helena, che in un’intervista a Fanpage.it aveva raccontato di averla incontrata più volte dopo la fine del reality, lasciando intendere una possibile riapertura tra loro. Le parole di Motta avevano alimentato il gossip su un presunto tradimento da parte della modella brasiliana, mai confermato dalla diretta interessata.

Ora però, con il video pubblicato da Helena e le dichiarazioni di Javier, tutto sembra rientrato. I due si sono mostrati uniti e affiatati, decisi a non lasciarsi travolgere dalle voci di corridoio.