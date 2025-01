“Non voglio una storia con te”, Helena chiarisce la sua posizione con Zeudi (ma non ci crede nessuno) – VIDEO

Dopo giorni di avvicinamenti, abbracci e presunti “limoni” sotto le coperte, Helena Prestes ha deciso di fare chiarezza sulla sua relazione con Zeudi Di Palma all’interno della Casa del Grande Fratello. La modella brasiliana ha rivelato di non avere intenzioni sentimentali nei confronti dell’ex Miss Italia, ponendo fine alle speculazioni nate nei giorni precedenti.

Le parole di Helena a Zeudi: “Non voglio una storia con te”

In un momento di sincerità, Helena Prestes ha voluto mettere in chiaro la sua posizione con Zeudi Di Palma, dichiarando: “Io non voglio avere un rapporto con te sentimentale, sto ancora cercando di riavere la mia vita senza pensare ad altre persone. Io non penso al gioco, voglio ridere e scherzare con te, voglio conoscerti”.

La risposta di Zeudi è stata immediata e altrettanto sincera: “Anch’io”.

“sto cercando di allontanarmi ma non perché tu mi piaci anzi mi piaci fin troppo è quello il punto”

Le parole di Helena sembrano aver risolto ogni ambiguità riguardo alla natura del loro legame, facendo capire che l’intento della modella non è quello di avviare una relazione romantica, ma di instaurare un rapporto basato su una semplice amicizia.

La dichiarazione di Helena arriva dopo settimane di confusione tra i fan del Grande Fratello, che avevano notato un certo avvicinamento tra le due concorrenti.

Le effusioni sotto le coperte e i momenti di intimità avevano infatti alimentato voci su un possibile interesse romantico tra le due, ma oggi, con queste parole, Helena ha chiarito che la sua attenzione è rivolta esclusivamente alla costruzione di un legame amichevole (anche se le #Zelena ci credono ben poco).

L’evoluzione di questa dinamica all’interno del reality show sarà sicuramente oggetto di attenzione nelle prossime settimane, ma per ora sembra che tra Helena Prestes e Zeudi Di Palma ci sia solo spazio per una buona amicizia.