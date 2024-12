Helena si dichiara a Javier: ecco la risposta che spiazza tutti – VIDEO

Nel Grande Fratello le dinamiche sentimentali continuano a tenere banco. Dopo aver portato Lorenzo Spolverato con sé in tugurio, Helena Prestes ha spostato l’attenzione su Javier Martinez, alimentando il gossip nella Casa. La modella brasiliana, protagonista di un crescente legame con il pallavolista, ha deciso di dichiararsi apertamente, generando reazioni inaspettate.

Helena si dichiara a Javier: ecco la sua risposta

La scintilla tra Helena e Javier si era accesa dopo che Shaila Gatta, ex fiamma di Javier, aveva scelto di seguire il cuore con il modello milanese durante un viaggio in Spagna, chiudendo definitivamente con l’argentino. Questo avvicinamento ha trasformato l’amicizia tra i due in una relazione che i fan hanno subito iniziato a “shippare”.

Nelle ultime ore, però, Helena ha deciso di fare un passo importante, confessando i suoi sentimenti a Javier. La rivelazione è stata condivisa dallo stesso gieffino durante una chiacchierata confidenziale con Mariavittoria Minghetti.

Le parole di Javier Martinez

Javier, pur apprezzando la sincerità di Helena, ha mostrato di non condividere gli stessi sentimenti.

Ecco cosa ha raccontato:

Prima abbiamo parlato e lei si è lasciata andare. Mi ha detto che si allontanerà un po’ da me perché le piaccio e che non ce la fa a vedermi come un amico. E io le ho spiegato tutto quello che penso. Io so bene com’è lei. Poi è vero che in passato sono stato poco chiaro con lei a livello di gesti. Non devo farmi prendere dal fatto che sono affettuoso e devo mettere un freno ai sentimentalismi.

Javier ha inoltre ammesso che la vicinanza nella Casa potrebbe aver contribuito a creare confusione:

Io sono certo di non provare quelle cose per lei. L’unica persona per cui ho provato quelle cose è Shaila e non c’è un’altra persona. Le ho detto tutto e staremo a vedere, però in parte è anche colpa mia che sono fin troppo coccolone.

Un triangolo ancora aperto?

Mentre la modella sembra pronta a seguire il cuore, il pallavolista ha deciso di mantenere un atteggiamento più razionale, restando fedele ai sentimenti che ancora prova per Shaila Gatta.

Resta da vedere come si evolveranno le dinamiche nella Casa, ma i fan non mancano di speculare sul futuro di questa potenziale coppia.