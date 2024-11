Ho una pressione fortissima, non so spiegarti. Ho una debolezza in questo momento, ne ho spesso. Solo che a volte mi viene tanto forte. Sono timida, non voglio farmi vedere in nessun modo. So che non sono una persona cattiva, non voglio apparire, posso fare mille cose ma perché mi diverto! A volte, quando fai le cose, non so spiegarti, ma mi capisci… Sono una persona normale, capito? Le cose che faccio, le faccio anche a casa.