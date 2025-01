Helena attacca Jessica: la fortissima critica non passa inosservata, cosa ha detto

La tensione nella Casa del Grande Fratello 2024 continua a crescere, con un nuovo capitolo nello scontro tra Helena Prestes e Jessica Morlacchi. Le due protagoniste si sono attaccate duramente, alimentando polemiche e divisioni sia tra i concorrenti sia tra il pubblico.

Helena critica Jessica: ecco cosa ha detto

Durante una conversazione con Zeudi, Amanda e Stefania, Helena ha criticato aspramente Jessica, accusandola di atteggiamenti fastidiosi: “Non lavi un piatto, soffi il naso tutto il giorno. Non fai niente, adesso la nomino perché sta sprecando troppo scottex, il suo chirurgo le ha fatto male il naso, adesso la nomino perché non la capisco, perché il suono del suo naso non riesco a sentirlo”.

Le parole della modella brasiliana hanno acceso ulteriormente il conflitto, rendendo evidente come il rapporto tra le due sia ormai irrecuperabile.

Questo episodio arriva a pochi giorni da un altro acceso diverbio tra Helena Prestes e Shaila Gatta, che aveva portato la brasiliana a un attacco di panico. L’evento aveva suscitato grande scalpore sia dentro che fuori la Casa, sollevando domande sull’equilibrio emotivo dei concorrenti e sulla capacità del programma di gestire tali situazioni.

Helena ha colto l’occasione per riflettere anche su questo episodio, accusando Jessica di aver peggiorato la situazione con il suo comportamento: “È difficile convivere con chi non contribuisce alla Casa e non mostra rispetto per gli altri”.

Jessica Morlacchi: la risposta arriverà in puntata?

Mentre Jessica Morlacchi non ha ancora replicato direttamente alle critiche di Helena, la situazione sembra destinata a esplodere nella prossima puntata. Alfonso Signorini e la produzione del programma saranno chiamati a intervenire per placare gli animi e garantire un clima più sereno tra i concorrenti.

Con il passare delle settimane, le dinamiche nella Casa diventano sempre più complesse e polarizzanti, offrendo al pubblico momenti di grande tensione e confronto.