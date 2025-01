Helena confusa tra Javier e Zeudi, le sue dichiarazioni spiazzano

Nel corso dell’ultima puntata del Grande Fratello, la modella brasiliana Helena Prestes ha lasciato tutti senza parole con le sue dichiarazioni sulla sua confusa situazione sentimentale. Dopo il pianto fra le braccia di Luca Calvani, Helena ha rivelato il suo interesse per Javier Martinez, per poi smentire tutto meno di 24 ore dopo, dichiarando di valutare una relazione con Zeudi Di Palma.

Helena confusa tra Javier e Zeudi

Durante un momento di confidenza – come riportato da Biccy.it– con Luca Calvani, Helena ha ammesso: “Io volevo una storia con Javier, sono rientrata col desiderio di fare l’amore con lui, ma lui non vuole. Da ieri sera ho smesso di interessarmi. Le storie si fanno in due. Ieri gliel’ho fatto verbalizzare a lui il mancato interesse nei miei confronti.”

Questa ammissione sembrava segnare un punto di chiusura nei confronti di Javier, ma la situazione è cambiata rapidamente.

Poche ore dopo, durante un dialogo con lo stesso Javier, Helena ha spiazzato tutti confessando: “Qua dentro io stavo imparando cosa volesse dire l’amore. Tu mi mettevi in secondo piano e lei mi metteva sempre come prima opzione. Io stavo pensando a lei, ti dico la verità, non è una bugia. Io stavo veramente valutando la vita con lei. Tu mi hai messo in discussione.”

Le accuse a Zeudi: “Una furba con la F maiuscola”

Tuttavia, Helena non ha risparmiato critiche a Zeudi, accusandola di avere secondi fini: “Zeudi ha nuotato nella mia onda, è una furba, non mi piace. Una furba con la F maiuscola, ci sta provando con Javier perché è un suo piano scritto.”

Le parole di Helena hanno generato tensioni nella casa, soprattutto perché ora Zeudi Di Palma e Javier Martinez sembrano essere sempre più vicini.

Questo triangolo amoroso sta tenendo tutti con il fiato sospeso, lasciando il pubblico in attesa di nuovi sviluppi.