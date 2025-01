Helena Prestes dice “addio” agli amici del Grande Fratello prima della possibile squalifica, cosa è successo nella Casa – VIDEO

Helena Prestes è convinta di venire squalificata dalla Casa del Grande Fratello dopo l’episodio del bollitore lanciato verso Jessica Morlacchi durante una fortissima discussione. Per questo motivo, la modella ha iniziato a salutare le persone a cui è più legata.

Helena “saluta” i suoi amici prima della squalifica dal Grande Fratello

Helena ha chiesto a Stefania di parlare prima della puntata di stasera: “Voglio parlarti, ho la lista di tutte le persone con cui voglio parlare prima della puntata”.

Helena a stefania: voglio parlarti, ho la lista di tutte le persone con cui voglio parlare prima della puntata di domani. Hele vuole dire addio a tutti quelli che le sono vicini, ho iniziato a piangerepic.twitter.com/awnsH9mtdW #helevier — BabyAmores️ (@BabyAmores2) January 7, 2025



La Prestes ha parlato anche con Javier, commentando la sua possibile squalifica. Di contro, il pallavolista, l’ha rincuora dicendo che secondo lui non uscirà.

se solo javi sapesse che stasera sarà l’ultima sera..❤️

mi mancheranno,non avró più motivo per guardare la diretta#grandefratello #helevier pic.twitter.com/BQjIDsSvWq — TrashGf✨ (@frances54971436) January 8, 2025



Helena ha detto la stessa cosa anche ad Amanda.

Cosa accadrà stasera? Quasi sicuramente il Grande Fratello le comunicherà la squalifica e perderemo l’unica vera concorrente di questo anno.

La scheda di Helena

Helena Prestes nasce a San Paolo, in Brasile, 34 anni fa, in un quartiere che lei stessa definisce “difficile”.

Grande amante dello sport, inizia presto a giocare a basket lasciando così la casa e la sua famiglia. Al contempo lavora come commessa ma, per aiutare economicamente la madre e le sorelle, a 16 anni inizia a lavorare come modella.

Comincia a viaggiare molto e, appassionandosi sempre di più alla moda, si trasferisce a Milano. Diventa nota al grande pubblico nel 2022 quando partecipa con Nikita Pelizon alla nona edizione di Pechino Express. Nel 2023 è una delle protagoniste dell’Isola dei Famosi.

Dal punto di vista sentimentale, nel 2022 ha una breve relazione con Antonino Spinalbese. In seguito, si lega al modello Carlo Motta, ex di Dayane Mello, una storia terminata mesi fa.