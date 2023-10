Massimiliano Varrese dopo l’ultima diretta del Grande Fratello si è confidato con Ciro Petrone chiedendogli pure una mano per avvicinare Heidi Baci finita in nomination e, quindi, a rischio eliminazione.

“Heidi? Le piaccio!”, Varrese sputa il rospo

Stamattina Massimiliano Varrese ha raccontato di una confidenza che le avrebbe fatto Heidi Baci, ammettendo di provare dell’interesse nei suoi confronti ma di avere molta paura:

È stato bello parlare diretti, senza filtri. Sicuramente sarà un po’ in crisi oggi. È uscita fuori la sua paura, la sua fragilità. Ha detto: “Io ho paura di prendere una tranvata con te”, perché io le piaccio tanto. Quello che ho sentito io, l’ha sentito lei. Inutile starci a girare intorno. Lo fa per difesa. Io la comprendo, il fatto che sono più grande, che sono padre, sono le cose che avevo messo subito davanti per allontanarla i primi giorni. Lei mi diceva: “Mi ignori”, la ignoravo perché le problematiche che la spaventano sono le stesse che spaventano me. Non è detto che ci dobbiamo sposare domani mattina però almeno viviamoci se abbiamo questa opportunità, poi le cose si vedono con calma. Non è che uno prende tutto di petto così e fa subito dei passaggi fondamentali, importanti o basilari. Però non ci precludiamo la possibilità di conoscerci. Sarebbe un sacrilegio secondo me in questo momento. Vedremo.

Nel frattempo Heidi, dopo la puntata di ieri, si è sfogata con Valentina per via del messaggio errato diffuso in puntata sul “palo” ricevuto da Vittorio Menozzi:

Con Vittorio ho i nervi a mille. Non era quella la situazione. Lui ha detto che non si vuole esporre, come se ci sono andata io dietro. Ma anche no. Non vai a dire in clip, si è contraddetto a livelli allucinanti. Tra Vittorio e me c’era la scintilla iniziale da parte di tutti e due, una cosa iniziale ok? Io non gli do più modo. Tutta la luce riflessa che ha avuto è stata grazie a me sennò era l’escluso della situazione. Io non sono presa, mi sono già annoiata. Cioè… è noioso. A una certa basta, mi sono pure rotta. E la colpa è la mia. Ecco perché rosico perché gli ho dato io questo potere, gli ho dato corda.

Heidi litiga con Vittorio

Heidi, trovandosi faccia a faccia con Vittorio, ha vuotato il sacco:

Io ti ho sempre tolto le castagne dal fuoco e ho sempre sbagliato. Perché non te lo meriti. Ti ho dato corda.

Menozzi ha confessato di non volersi sbilanciare diviso tra due fuochi: Heidi e Anita.

A questo punto Heidi ha proseguito il discorso:

L’ho detto io che non voglio sbilanciarmi non l’hai detto tu. Anzi sono estremamente annoiata. Cambi il piatto in base a cosa dico io? Non mi piace questa cosa. Ho detto che da te sono estremamente annoiata. Eravamo tutti in gruppo quando l’ho detto. È uscito come se io gli avessi messo pressione quando ho chiesto zero responsabilità e leggerezza. Io non sono una ragazzina, il ragazzino qui sei te. Punto.

QUI IL VIDEO.