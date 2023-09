Heidi Baci, in tugurio con metà degli inquilini del Grande Fratello, ha parlato di Anita Olivieri e del loro faccia a faccia durante l’ultima diretta in prima serata, compresa la “lista” di ragazzi del loft: “Vomito…”, ha svelato la concorrente chiacchierando con Letizia.

Però io per davvero non ho detto nulla. Proprio nulla… Un’altra avrebbe reagito sclerando, Ma poi che è ‘sta bassezza… parlare delle liste. Imbarazzante per me, ti dico la verità. A me quando mi hanno chiesto una lista dei ragazzi io nemmeno la volevo fare.

In prima serata mi tiri fuori la lista? Vomito… capito? Ti prego. Volevo sparire in quel momento… una bassezza. Ma la capisci l’idiozia della cosa? A me mi veniva pure da ridere.

Io non riuscivo a non ridere. In quel momento ho riso tanto? No? Anita è bella questa cosa è che spontanea però ti fa sbagliare. Ha detto pure che non è invidiosa di una come me alta un metro e cinquanta. Non si dice…