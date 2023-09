Heidi e Letizia, la nuova ship del Grande Fratello: “Sbattimi tutta” – VIDEO

Occhi tutti puntati sul rapporto che si è creato nella Casa del Grande Fratello tra Heidi e Letizia. La prima, corteggiata praticamente dalla maggior parte degli inquilini, ama passare del tempo con l’amica, tra un ammiccamento e l’altro.

Heidi e Letizia, la nuova ship del Grande Fratello

Letizia è apertamente bisessuale ma, al momento, è fidanzata con un ragazzo. Heidi invece è single e per quanto riguarda le sue preferenze, attualmente non si è espressa.

L’ultima ship al femminile al Grande Fratello risale ai tempi di Sarah Nile e Veronica Ciardi: ci vogliamo dare una mossa?

Ecco alcuni video.

Letizia fa coming out

Letizia Petris ha svelato di essere stata fidanzata per un anno e mezzo con una ragazza. La concorrente del Grande Fratello ne ha parlato in maniera più approfondita con Rosy Chin, svelando alcuni retroscena.

“Sono passati talmente tanti anni che è una cosa che per me non è più importante, io avevo 17 anni, ora ne ho 24, per quello non comprendo certi atteggiamenti ancora ad oggi dopo anni…”, ha svelato Letizia.

Poi ha aggiunto: