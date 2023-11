Heidi Baci, in diretta su Instagram, ha risposto ad alcune domande degli estimatori in merito agli attuali concorrenti del Grande Fratello smentendo anche una indiscrezione sul suo conto.

Heidi Baci ha parlato di alcuni concorrenti del Grande Fratello, a cominciare da Letizia Petris e Paolo Masella che si sono dichiarati reciproco interesse dopo la lettera del fidanzato di lei:

Cosa penso di Letizia e Paolo? Lei è una ragazza libera, Paolo è molto caloroso e in un contesto del genere anche un abbraccio vuol dire il mondo. Quindi sono contenta se lei è contenta, diciamo così.

Poi il commento su Anita Olivieri:

Abbiamo chiarito, dai. Io ho visto che ho una certa influenza, non mi va di distruggere una persona da fuori, non ha senso. Noi ci siamo chiarite e le auguro veramente un percorso duraturo e spero stia tranquilla.

E per quanto riguarda Beatrice Luzzi:

E per quanto riguarda i suoi concorrenti preferiti del Grande Fratello, ha aggiunto:

Io tiferò per Letizia e Vittorio e Beatrice. Secondo me per quanto riguarda lo sforzo mentale, fisico, ha dato tanto Beatrice.