L’ingresso nella Casa del Grande Fratello del padre di Heidi Baci ha segnato il destino della gieffina, che nella notte ha deciso di abbandonare definitivamente il reality. I sensi di colpa che le sono stati inculcati dal genitore, evidentemente sono stati peggiori delle pressioni di Massimiliano Varrese.

Heidi Baci, la frase in albanese all’orecchio: cosa le avrebbe detto il padre?

Il padre di Heidi, di fatto, è entrato con un solo ed unico intento: far tornare a casa la figlia. Per farlo, ovviamente, ha puntato sul senso di colpa, svelandole che la madre stava male per “colpa” sua al punto di aver deciso di spegnere la tv:

Sono venuto qui perché ti voglio bene, ci hai fatto felici. Dopo un po’ una scelta molto sbagliata ci ha sbalorditi. Io e la mamma siamo devastati, ha alzato un polverone inutile. Tra te e un uomo più vecchio di me, tra poco andiamo in pensione. Un pugnale nel cuore.

Parole pesantissime, gravi ed anche esagerate dal momento che Heidi non avrebbe fatto praticamente nulla con Massimiliano, né quest’ultimo le avrebbe mancato di rispetto in modo violento. Fatto sta che l’uomo ha proseguito:

Mi sembri un’altra persona. Non sei riuscita ad alzare un muro con una persona che ti preme e ti mette sotto stress. Non ho parole. La mamma non ti guarda più da quel momento. Io sono qui perché non permetto a nessuno di trattare male mia figlia o di calpestare la tua dignità.

Poi tra padre e figlia c’è stato un abbraccio ed in quel momento l’uomo le avrebbe sussurrato qualcosa all’orecchio in albanese, ma cosa? Gli attenti amici di Twitter avrebbero svelato la frase esatta:

Cuore di papà se non stai bene puoi uscire con me stasera.

(in albanese) #grandefratello — Mirtilla Blue (@Mirtillablue) October 16, 2023

Alla fine, la giovane ha deciso di seguire il “consiglio” del padre, che evidentemente è riuscito ad essere particolarmente convincente.