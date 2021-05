Heather Parisi parla di Lorella Cuccarini e lancia una frecciatina a Fedez

Tra Heather Parisi e Lorella Cuccarini non scorre buon sangue, lo sappiamo bene. La ballerina americana, intervistata dal Corriere della Sera, ha parlato della collega ed ha lanciato pure una frecciatina a Fedez.

Heather Parisi parla di Lorella Cuccarini e Fedez

Se la rivalità con Lorella Cuccarini era vera? Non è rivalità: siamo proprio il diavolo e l’acqua santa. Io sono il diavolo, ovviamente. Abbiamo tutto diverso: mentalità, infanzia, carriera e pensieri sui diritti civili.

Heather Parisi ha parlato anche di Fedez e la censura della Rai:

Se ho seguito la polemica su Fedez, la Rai, e il decreto contro l’omofobia? No, però posso dire che essere un’icona Lgbtq è un premio che non tutti meritano allo stesso modo: io amo i diritti da sempre, ma mi sembra che alcune icone seguano una moda.

Sinceramente non credo che il buon Federico segua una moda. Il rapper, da che io ho memoria, si è sempre schierato in prima fila per i diritti della comunità LGBT “sfruttando” la sua popolarità solamente per veicolare il messaggio il più possibile.

Voi cosa ne pensate?