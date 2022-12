Heather Parisi è stata ospite della prima puntata di Mi casa es tu casa di Cristiano Malgioglio, al quale si è raccontata parlando di svariate sfumature della sua vita professionale e non solo. La ballerina si è ormai allontanata dai riflettori italiani e proprio alla trasmissione di Rai2 ha raccontato della sua nuova vita lanciando una frecciatina alla tv italiana ed al GF Vip.

Oggi Heather Parisi vive a Hong Kong con la sua famiglia ed ha spiegato come si svolge la sua nuova vita, decisamente distante dai fasti di un tempo:

La Parisi non ha poi risparmiato una critica alla tv italiana, con tanto di frecciatina al reality show condotto da Alfonso Signorini:

La tv italiana non la seguo, non è più come una volta. Secondo i giornali mi hanno proposto di fare tanti reality, avrei dovuto partecipare dalla prima edizione del Grande Fratello Vip, esiste ancora?