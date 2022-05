Luca Argentero, attaccato (immotivatamente) da un hater su Twitter, ha risposto in maniera perfetta: scopriamo cosa è successo all’attore di “Doc – Nelle tue mani”.

Luca Argentero risponde (in modo perfetto) alla violenza dell’hater

Non è la prima volta che l’attore risponde agli insulti degli hater e, ogni volta, i suoi commenti (epici) diventano virali. Anche questa volta è successa la stessa cosa.

“Il giorno che Luca Argentero verrà scoppiato di mazzate sarà comunque troppo tardi”: questo il tweet di un utente a cui non sta – evidentemente – simpatico il famoso attore torinese.

Pronta la replica di Argentero, molto attivo su Twitter, che non si è lasciato intimorire prendendo per i fondelli l’hater in questione:

Come sei maschio, sono tutta un fremito!

Come sei maschio…sono tutta un fremito… — LUCA ARGENTERO (@Lucaargentero) May 6, 2022



Bono, intelligente ed ironico… a quest’uomo non manca proprio nulla.

Argentero parla de Le Fate ignoranti

L’attore, recentemente intervistato da Vanity Fair subito dopo l’uscita del remake de Le Fate ignoranti, ha spiegato cosa ha significato per lui recitare nella parte di un uomo sposato che s’innamora di un ragazzo: