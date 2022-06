Usano l’hashtag di Lulù Selassiè per “promuovere” l’Isola: epica risposta della ex gieffina

Lulù Selassiè è amatissima dal pubblico social anche per merito della sua ironia dissacrante. Senza peli sulla lingua, la princess, dopo il Grande Fratello Vip è molto attiva sui social, specie su Twitter dove interagisce con gli estimatori per merito del suo hashtag ufficiale.

Usano l’hashtag di Lulù Selassiè per “promuovere” l’Isola: epica risposta

Gli hashtag, come ben sapete, vengono utilizzati per parlare di un determinato argomento. #FairyLu è quello ufficiale di Lulù Selassiè, adoperato dagli estimatori per parlare della princess e delle dinamiche del Grande Fratello Vip quando si trovava ancora in Casa.

In queste ore, un fan ha utilizzato l’hashtag a sproposito lanciando un sondaggio in merito all’Isola dei Famosi e la risposta di Lulù è stata epica: “Ma sti cazz*?”, ha scritto la princess.

Alcuni tweet sull’argomento

la + bella di sempre proprio così 💜 #fairylu pic.twitter.com/8TqhkFsMQP — ᴊᴏʀᴅᴇᴇɴ | ʟᴏᴠᴇ + ᴛʜᴜɴᴅᴇʀ ⚡️ (@JordeenFairy) June 20, 2022

Le tonnellate le quantità le somme le cifre DELLA SUA BELLEZZA #fairylu pic.twitter.com/pSdBWd1pST — Kià🧚🏼‍♀️ (@fatinaakp) June 20, 2022