“Fuori Soleil”, l’hashtag impazza sui social: perché il web la vuole via dal GF Vip

La puntata del Grande Fratello Vip che andrà in onda stasera dovrebbe rivelarsi più interessante del previsto. A cominciare dai vipponi che lasceranno la Casa fino al personaggio più controverso e discusso di questa edizione: Soleil Sorge.

Su Twitter impazza “Fuori Soleil” dal GF Vip: cosa accadrà stasera?

Da ore su Twitter impazza l’hashtag #FuoriSoleil, principalmente per la presunta bestemmia in inglese (con due differenti correnti di pensiero QUI e QUI) ma anche per il suo atteggiamento un po’ prevaricatore nei confronti degli altri concorrenti, a cominciare da Jessica e Gianmaria.

Inutile dire che Soleil sta sorreggendo il peso di un’intera edizione, questo nessuno può negarlo.

Tuttavia, credo anche che una cosa simile sia accaduta perché gli altri volti non riescono a tenerle testa come si deve.

L’unica in grado di farlo era Raffaella Fico (ma l’avete fatta “fuori” fin troppo presto).

Stasera non credo verranno presi dei provvedimenti in tal senso perché, senza fare gli ipocriti, che vi piaccia o meno, Soleil serve al gioco esattamente quanto il game serve alla Sorge (questo è innegabile).

Personalmente credo pure che il problema sia alla “fonte”.

Alfonso Signorini quest’anno è sottotono ed ha fatto una serie di scivoloni che il pubblico non gli ha perdonato. Aggiungiamo anche un comparto autori che non funziona un granché ed il gioco è fatto! O meglio… il game è “fritto”.