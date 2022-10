Halloween decisamente sottotono nella Casa del Grande Fratello Vip. Gli altri anni, i concorrenti ci hanno regalato baci appassionati, avvicinamenti saffici e movimenti sospetti dietro le tende del Confessionale. Quest’anno, invece, ci siamo dovuti accontentare delle urla di Giale De Donà.

Giale De Donà, con i suoi avvicinamenti ad Antonino Spinalbese, sta diventando l’argomento di discussione più gettonato per gli amanti del Grande Fratello Vip. Personalmente, se devo dirvi la verità (come faccio sempre) le sue dinamiche mi interessano meno di zero.

Proprio ieri, Antonella Fiordelisi festeggiando Halloween si è lamentata dell’inattività dei vipponi (ed aveva ragione da vendere) salvo offrirci l’unico siparietto degno di nota dell’intera serata in maschera.

“Dai forza balliamo, vi vedo belli carichi. Che bello stare in questa casa con queste persone così attive yuppi…

È più attivo il pappagallo che voi” Quanto ha ragione Antonella questa festa la stanno rendendo noiosa #gfvip pic.twitter.com/d7J8gOYmEj — soleilandia ☀️ (@sisonokevin) October 29, 2022

Giaele e Antonella, si sono cimentate nel recupero di alcuni oggetti entrando nella casa delle bambole. Proprio durante il loro percorso horror, la De Donà stava perdendo il suo prezioso bracciale da 20mila euro, urlando “disperata”.

Ecco il VIDEO.

Giaele che si mette a urlare dallo spavento.. “sto perdendo il bracciale”

Antonella: “Quale? Quello da 20 mila euro?”

Giaele: “Esatto”

Antonella: “Oh cavolo, salvalo” STO MALE ☠️ #gfvip pic.twitter.com/0rbFmq8AEI — soleilandia ☀️ (@sisonokevin) October 29, 2022

Antonella e Giaele che cercano lo scontro con Luca … la cosa più viva di questa serata #GFvip — ELiSA (@ElisaDiGiacomo) October 29, 2022