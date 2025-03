“Ha le ore contate”, Lorenzo scatena il caos al Grande Fratello: Stefania nel mirino, il gesto clamoroso

Lorenzo Spolverato è ormai uno dei protagonisti più controversi dell’attuale edizione del Grande Fratello. Sin dal suo ingresso nella Casa, il modello ha diviso il pubblico: c’è chi apprezza la sua schiettezza e chi invece lo considera arrogante e sopra le righe. Negli ultimi giorni, il gieffino si è reso protagonista di episodi che hanno scatenato l’indignazione del web. Il suo bersaglio più recente? Stefania Orlando, con cui ha avuto diversi scontri. L’ultimo episodio ha lasciato tutti senza parole.

L’attacco di Lorenzo a Stefania Orlando: “Ha le ore contate qui dentro”

La tensione tra Lorenzo Spolverato e Stefania Orlando è esplosa quando quest’ultima ha criticato alcuni suoi atteggiamenti. Da quel momento, il gieffino ha iniziato una vera e propria crociata contro la coinquilina, arrivando a dichiarare:

Tanto questa ha le ore contate qui dentro. La voglio fuori. Ma poi è presuntuosa, arrogante. Ma poi chi è Stefania Orlando? Fuori dal GF chi è? Voi volete andare a leggervi la sua biografia? Io no.

Frasi forti che hanno immediatamente fatto il giro del web, scatenando la reazione del pubblico.

Il gesto eclatante: salta con le scarpe sul letto di Stefania Orlando

Come se non bastasse, Lorenzo ha deciso di passare dalle parole ai fatti con un gesto che ha indignato i telespettatori. Nella serata di ieri, mentre si trovava in camera, ha chiesto quale fosse il letto di Stefania e, una volta individuato, ha iniziato a saltarci sopra con le scarpe.

La gieffina Cainelli, presente alla scena, ha tentato di fermarlo, avvertendolo che le immagini sarebbero potute essere trasmesse in puntata. Ma il gesto era ormai stato compiuto, alimentando ulteriormente la polemica.

Il bullo delinquente raccomandato SPOLVERATO salta sul letto di Stefania con le scarpe in segno di sfregio. L’ennesimo atteggiamento vile con il sorriso delle amiche galline vomitevoli. FUORI LORENZO#grandefratello @alfosignorini pic.twitter.com/r0QCgTJ5z8 — barby (@barbara86367520) March 13, 2025

La reazione social di Iago Garcia infiamma il web

L’episodio non è passato inosservato sui social. Su X, alcuni utenti hanno chiesto all’attore Iago Garcia un commento su quanto accaduto. La sua risposta, sarcastica e pungente, non si è fatta attendere:

Alle scimmie piace saltare.

Come se non bastasse, un’altra gieffina, Jessica, ha rivelato alcune frasi poco carine che Spolverato avrebbe pronunciato nei confronti di Stefania Orlando. Il modello avrebbe infatti affermato che l’unica cosa umana fatta dalla Orlando sarebbe stata l’agente immobiliare.

Parole che aggiungono benzina sul fuoco di una polemica che sembra destinata a durare ancora a lungo.