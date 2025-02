Un nuovo terremoto mediatico scuote la casa del Grande Fratello. Biagio D’Anelli, noto esperto di gossip, ha pubblicato una serie di video su TikTok che stanno facendo il giro del web. Al centro del ciclone mediatico c’è Lorenzo Spolverato, uno dei concorrenti più discussi di questa edizione, accusato di aver costruito un racconto fasullo sul suo passato.

Secondo quanto dichiarato da D’Anelli, una presunta segnalazione anonima sarebbe giunta direttamente da un parente stretto del gieffino, mettendo in dubbio le toccanti confessioni che Lorenzo ha condiviso con il pubblico negli ultimi mesi.

Nel suo video, Biagio D’Anelli non ha usato mezzi termini:

Fermi tutti! Quanto mi piace rompere le uova nel paniere per non dire altro. Ebbene signori, un familiare vicinissimo a Lorenzo Spolverato mi ha scritto una mail bellissima, dichiarando e confermando quello che io avevo detto in tempi non sospetti.