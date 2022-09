“Ha cercato di uccidermi”: Mara Venier parla per la prima volta del suo ex violento

Mara Venier sta per tornare con una nuova stagione di Domenica In ed è pronta a segnare un nuovo record. Con la sua 14esima conduzione, infatti, supererà Pippo Baudo, che si è fermato a tredici. In una intervista al Corriere della Sera la bionda conduttrice ha anticipato quello che vedremo nella nuova edizione ed ha spiazzato con alcune sue esternazioni.

Mara Venier e la confidenza spiazzante

Mara Venier ha ammesso di essersi completamente liberata dall’ossessione degli ascolti. Anche la nuova edizione di Domenica In non sarà solo all’insegna dell’intrattenimento. Ecco cosa ha detto in merito la padrona di casa:

Già la scorsa stagione avevo dato spazio all’impegno, alle storie importanti, agli argomenti seri. Quest’anno lo farò ancora di più. Innanzitutto, mettendo al centro la violenza contro le donne. Nella prima puntata avrò ospite la sorella di Alessandra (Matteuzzi, ndr), la signora di Bologna massacrata a martellate dal compagno più giovane. Una storia terribile di ossessione, di possesso, di libertà negata, di violenza. Io ne so qualcosa.

A questo punto la conduttrice ha spiazzato con il racconto inedito della sua vita privata. Una confessione mai svelata prima e che ha a che fare proprio con una storia di violenza vissuta sulla sua pelle:

Ho avuto un uomo molto violento, mi picchiava. E’ arrivato a cercare di uccidermi. Era molto violento, una volta mi ha aspettato sotto casa con un coltello. E’ una cosa che non ho mai raccontato prima. Sappia solo che ho pagato un prezzo altissimo. Quest’uomo (di cui non fa il nome, ndr) non ha accettato la fine della nostra storia. Diceva di amarmi ancora, ma questo non è amore. Ma questo non è amore. Sono uomini che si sentono proprietari del tuo corpo e della tua anima. E ti distruggono.

Per Mara Venier questi “uomini” riescono a farti sentire una vera e propria nullità. Ecco cosa ha detto parlando della sua esperienza:

Io ho provato la paura. La paura della violenza fisica, e la paura di sporgere denuncia. Ma ero innamorata, e quando ami non vuoi vedere: l’amore ti porta a giustificare quasi tutto. Fu un grave errore. Alla fine sono stata costretta a denunciare, andavo sul set con due carabinieri di scorta. Ma avrei dovuto interrompere la spirale prima. A lungo è rimasto dentro di me qualcosa di irrisolto: la debolezza, la rabbia, l’incapacità di reagire… Purtroppo noi donne siamo fatte così. Abbiamo la sindrome da crocerossine. ‘Io lo salverò, con me lui sarà diverso, io lo cambierò’. Ma purtroppo loro non cambiano. E allora dobbiamo andarcene. Lasciarlo. Al primo schiaffo, subito. Non bisogna consentirgli di esercitare un potere, una violenza su di noi; altrimenti è finita”.

La conduttrice di Domenica In ha preferito non svelare il suo nome ma si è limitata a concludere: