“Ecco perché ho deciso di parlare”, il “guru della moda” di Lorenzo Spolverato vuota il sacco: le precisazioni

Lorenzo Spolverato, concorrente del Grande Fratello, è tornato al centro del gossip a causa di alcune foto e dichiarazioni che lo ritrarrebbero in momenti di intimità con Saro Mattia Taranto, conosciuto come il “guru della moda”. A scatenare la bufera è stato un articolo pubblicato dal settimanale Nuovo Tv, che ha svelato dettagli su un presunto flirt tra i due.

La serata e il presunto bacio tra Lorenzo e Saro

Nonostante Lorenzo abbia sempre negato ogni dubbio sul suo orientamento sessuale, dichiarando: “Se fossi stato gay l’avrei detto”, le recenti rivelazioni hanno riacceso i riflettori su di lui.

Secondo quanto raccontato da Saro Mattia Taranto, i due si sarebbero conosciuti durante una serata speciale, culminata con un bacio appassionato. “Con me è stato tanto carino e galante. Poi abbiamo proseguito la nottata insieme e quando mi ha accompagnato a casa in auto è scattato il bacio. Era un bacio molto sentito e non una cosa tra amici”, ha rivelato Taranto.

Le parole del giovane hanno suscitato reazioni contrastanti sui social. Mentre alcuni fan hanno espresso solidarietà nei confronti di Saro, altri lo hanno accusato di voler guadagnare visibilità.

Le foto e il video: cosa sappiamo?

A far emergere la vicenda sarebbero state alcune foto e un video che ritrarrebbero Lorenzo Spolverato e Saro Mattia Taranto in atteggiamenti intimi. In una story su Instagram, Taranto ha spiegato il motivo per cui ha deciso di parlare:

Ho deciso di parlare dopo che sono state divulgate delle foto mie e di Lorenzo, quindi mi sembrava giusto dire la mia verità per evitare che uscissero altre illazioni non vere. Penso che in questa vita ormai piena di filtri, maschere e bugie essere sinceri e onesti sia la cosa più bella che si possa fare.

La vicenda ha sollevato interrogativi e generato una forte polarizzazione tra i follower di Spolverato e i sostenitori di Saro.

Lorenzo e Shaila: ritorno di fiamma o separazione definitiva?

La situazione è ulteriormente complicata dal rapporto di Lorenzo Spolverato con Shaila Gatta, ex velina di Striscia la Notizia. I due, tra alti e bassi, sembrano aver riallacciato i rapporti, come dimostrano recenti avvistamenti insieme. Tuttavia, questa nuova vicenda potrebbe influire sulla loro relazione.