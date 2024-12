“Baciato con passione, al GF si finge diverso”: Lorenzo “incastrato” dal guru della moda, le nuove scottanti rivelazioni

A breve, tra le pagine di Nuovo TV, uscirà una intervista del guru della moda che avrebbe avuto un incontro molto speciale con Lorenzo Spolverato, attuale concorrente della Casa del Grande Fratello.

“Baciato con passione”, guru della moda inchioda Lorenzo del GF

E se proprio Lorenzo nega di conoscere il guru, pare che invece i due abbiano avuto un incontro “ravvicinato” molto importante. “Baciato con passione, nella casa si finge diverso”, si legge nell’anteprima di Nuovo TV.

E ancora: “Nuovo TV rintraccia un amico di Lorenzo che ha parecchio da dire”. Pare anche che il modello di pigiami, prima di entrare nella Casa del GF, abbia smesso di seguire il “guru della moda” su Instagram per evitare qualsiasi collegamento con lui.

Trapela che dall’intervista del guru della moda a NuovoTv Lorenzo pare abbia smesso di seguirlo su Instagram prima di entrare al Gf per evitare un collegamento indiretto con lui . #grandefratello pic.twitter.com/MxFOWl3Ptn — FATOS (@fatos29_) December 20, 2024

La scheda di Lorenzo

Lorenzo Spolverato, 27 anni, ha vissuto un’infanzia difficile nelle case popolari di Milano. La famiglia, molto unita, ha fatto enormi sacrifici e lui stesso, a soli 15 anni, ha iniziato a lavorare come cameriere per non gravare sul ménage domestico. Questa difficile condizione economica gli ha fatto sviluppare un senso di rivalsa che lo ha accompagnato durante l’adolescenza, periodo in cui dice di aver frequentato anche cattive compagnie, dalle quali si è presto smarcato.

Sogna di diventare attore, e per questo ha fatto un corso di recitazione. È single, si definisce esuberante, pieno di energia, di voglia di fare, ma anche un po’ arrogante. Quando qualcuno cerca di prevaricarlo, o di pestargli i piedi, sa farsi rispettare.

Chi è un guru della moda?

Un guru della moda è una figura di spicco nel mondo della moda, riconosciuta per il suo stile distintivo, influenza culturale e capacità di dettare tendenze. Alcuni esempi di guru della moda includono:

Anna Wintour : Direttrice di Vogue America, nota per il suo impatto significativo sulla moda e per essere una delle persone più influenti nel settore.

Karl Lagerfeld : Designer leggendario, noto per il suo lavoro con Chanel, Fendi e il suo marchio omonimo; è stato un’icona di stile fino alla sua morte nel 2019.

Virgil Abloh : Prima della sua scomparsa nel 2021, era noto per aver portato l’arte, la musica e la moda insieme, lavorando come direttore artistico di Louis Vuitton e fondatore di Off-White.

Rihanna : Con il suo marchio Fenty, ha rivoluzionato il concetto di inclusività nella moda e nel make-up, diventando una figura di riferimento per molti.

Tom Ford : Designer che ha influenzato sia la moda che il cinema, noto per il suo stile sofisticato e per aver rilanciato Gucci prima di lanciare il suo marchio personale.