Guillermo Mariotto è uno dei più apprezzati giudici di Ballando con le stelle. Tuttavia, del 56enne si conosce molto poco: qual è il suo lavoro? E’ fidanzato? Ecco cosa sappiamo della sua vita privata lontano dalle telecamere.

Chi è Guillermo Mariotto di Ballando con le stelle? Lavoro e curiosità

Jesús Guillermo Mariotto è nato a Caracas il 13 aprile 1966 da madre venezuelana e padre italiano. Della sua infanzia ha detto:

Mia madre studiava Medicina mentre accudiva noi. Ha ripiegato in Odontoiatria e si è laureata partorendo altri due figli. È stata un’eroina. Mio padre era avvocato ed era molto geloso di mia madre. La gelosia è una delle malattie più brutte del mondo. Io sono andato via e ho conosciuto il mondo proprio perché mio padre era così, estremamente severo. Alla fine l’ho ringraziato, anche se è stato duro.

Dichiaratamente omosessuale, in merito alle unioni civili ha dichiarato: “Credo che l’amore non abbia confini: tutti gli esseri umani, indipendentemente dal loro orientamento sessuale, hanno gli stessi diritti”.

La carriera di Mariotto nel mondo dello spettacolo inizia molto presto. Ad appena 17 anni debutta in qualità di scenografo teatrale ne “Gl’innamorati” di Carlo Goldoni insieme alla compagnia I Commedianti Italiani.

Prima di arriva in pianta stabile in Italia, si laurea presso il California College of Arts and Craft di San Francisco, e successivamente si trasferisce in Europa con l’intento di approfondire la sua passione per l’arte e la moda.

Per questo motivo, nel 1988 incontra Raniero Gattinoni ed incomincia a lavorare per lui nel ruolo di stilista. Guillermo Mariotto crea abiti unici tanto da diventare direttore creativo della maison nel 1994.

Lavora come stilista e nel contempo pubblica libri, cura una rubrica tra le pagine del settimanale Gente e debutta in teatro.

Vive da moltissimi anni a Roma ed è giudice di Ballando con le stelle fin dalla prima edizione.

Vita privata

Della sua vita privata si conosce molto poco anche se al momento, dopo una vita particolarmente “friccicarella” dovrebbe essere single:

Da quando mi relaziono con lo Spirito Santo, non ho più bisogno di nulla. Sono il primo a rimanere sbigottito da questo mio periodo lontano da passioni conturbanti, ma sono seriamente appagato da altro. Ho capito che il sesso ruba tempo, spazio ed energie. Era diventato una vera e propria droga: finito l’effetto, dovevo procacciarmelo di nuovo.