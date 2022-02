Cambia anche nella giornata di oggi 25 febbraio la programmazione di Rai1 alla luce degli eventi legati alla guerra tra Russia e Ucraina. Se, ieri, è saltato il nuovo appuntamento con Doc 2 (ma non con il Grande Fratello Vip, per il quale Signorini ha spiegato il perché), oggi le variazioni di palinsesto coinvolgeranno diversi programmi.

Guerra Russia-Ucraina, come cambia il palinsesto di Rai1

Stando a quanto reso noto da TvBlog.it, il principale cambio di palinsesto nella giornata di oggi, venerdì 25 febbraio 2022, riguarderà la cancellazione della nuova puntata de Il Cantante Mascherato. Il programma di Milly Carlucci sarà sostituito da un episodio de Il Commissario Montalbano dal titolo Un covo di vipere.

Cambia anche la programmazione del mattino di Rai1: Storie Italiane, il programma di Eleonora Daniele non andrà in onda ma sarà sostituito da Unomattina, in partenza alle 9, ovvero due ore dopo rispetto al tradizionale orario quotidiano.

Alle ore 7, nuovo appuntamento con lo speciale del Tg1 dal titolo L’invasione, condotto dalla direttrice Monica Maggioni. Unomattina andrà in onda dalle 9.05 alle 10.30 per poi lasciare spazio ancora al Tg1 che trasmetterà in tempo reale dell’informativa urgente del Presidente del Consiglio, Mario Draghi, alla Camera dei deputati, sulla crisi tra Russia e Ucraina.

Alle 12 riprenderà la normale programmazione con È sempre mezzogiorno di Antonella Clerici (che ieri ha dedicato un pensiero proprio alla delicata situazione). Il pomeriggio non dovrebbe subire variazioni, da Oggi è un altro giorno a Il Paradiso delle signore, fino a La vita in diretta. Ed anche Soliti ignoti – Il ritorno con Amadeus andrà regolarmente in onda nel solito orario.