Guerra tra Raimondo Todaro e Carolyn Smith (che dice no ad Amici): “Hai sparlato di Milly”, il ballerino replica

In un’intervista recente, Carolyn Smith rivela di aver declinato l’invito di Maria De Filippi per ‘Amici’ e lancia pesanti accuse a Raimondo Todaro.

La storica presidente di giuria di Ballando con le Stelle, Carolyn Smith, ha recentemente rilasciato un’intervista al settimanale Nuovo TV in cui ha svelato retroscena inediti sul suo rapporto con Amici e ha mosso critiche nei confronti dell’ex collega Raimondo Todaro.

Carolyn Smith: fedeltà a Milly Carlucci e rifiuto ad Amici

Durante l’intervista, Carolyn Smith ha rivelato di aver ricevuto ripetute offerte da parte di Maria De Filippi per entrare nel cast di Amici. Tuttavia, la coreografa ha sempre declinato tali proposte, sottolineando la sua lealtà nei confronti di Milly Carlucci e del programma Ballando con le Stelle. Ha dichiarato:​

Amici mi fa la corte da tempo, ma io dico sempre di no: sono una persona leale e non potrei mai tradire Milly Carlucci.

Le critiche di Carolyn Smith a Raimondo Todaro

Nella stessa intervista, la Smith ha espresso il suo disappunto riguardo al comportamento di Raimondo Todaro al momento del suo addio a Ballando con le Stelle. Pur riconoscendo la legittimità della sua scelta professionale, la coreografa ha criticato le modalità con cui il ballerino ha lasciato il programma, affermando:

Ciò che non ho condiviso è stato il modo in cui ha lasciato il programma, senza parlarne prima con Milly Carlucci, una mossa sbagliata. Poi però, una volta uscito dal programma, ha cominciato a sparlare della persona che lo ha sempre aiutato.​

La replica del ballerino

Le dichiarazioni di Carolyn Smith non sono passate inosservate e hanno suscitato la pronta reazione di Raimondo Todaro. Attraverso una storia pubblicata sul suo profilo Instagram, il ballerino ha espresso il suo dispiacere per le affermazioni della collega e ha negato categoricamente di aver parlato male di Milly Carlucci o del programma. Ha scritto:​

Cara Carolyn, mi dispiace sapere che tu abbia questa opinione su di me. Ti invito a trovare un articolo o un’intervista in cui abbia mai parlato male di Milly Carlucci o del programma. E peraltro sarebbe meglio verificare bene i fatti prima di accusare ingiustamente qualcuno. ​

Todaro ha inoltre manifestato la sua disponibilità a un confronto diretto con la Smith per chiarire la situazione, aggiungendo:​

Resto disponibile al confronto. Ma sempre nel rispetto della verità che, credimi, è ben diversa da quella che hai descritto. Con la stima e l’affetto di sempre. ​

Raimondo Todaro è stato per quindici anni uno dei ballerini professionisti di Ballando con le Stelle. Nel 2021, ha deciso di intraprendere una nuova avventura professionale, entrando a far parte del corpo docente di Amici di Maria De Filippi. La sua scelta ha suscitato diverse reazioni, sia tra i fan sia tra i colleghi. Todaro ha sempre motivato la sua decisione con la volontà di mettersi alla prova in un contesto diverso e di ampliare le proprie esperienze nel mondo della danza e della televisione. ​