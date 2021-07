Guendalina Tavassi smaschera Tommaso di Temptation Island: “Mi ha insultato per un anno!” – VIDEO

Guendalina Tavassi ieri sera ha lanciato una indiscrezione choc svelando di “conoscere” Tommaso Eletti, il 21enne di Temptation Island 2021 che si è già trasformato nel concorrente più chiacchierato di questa nuova edizione.

Guendalina Tavassi smaschera Tommaso di Temptation Island

L’ex concorrente di Tale e Quale Show ha spiegato che Tommaso sarebbe un suo vicino di casa, con cui avrebbe avuto solamente dei contatti su Instagram nemmeno troppo piacevoli:

Penso: Oddio questo lo conosco, con quel frontone che sembra Megamind. Poi mi sono ricordata. C’era ‘sto ragazzino che mi ha insultato per tipo un anno, in direct e sotto ai post Instagram. Mi insultava gratuitamente perché non lo conoscevo. Lui diceva di abitare dietro casa mia e di conoscere mia figlia Gaia. E partiva con insulti a raffica, anche quotidianamente. E adesso lo ritrovo qui.

Il VIDEO in apertura del nostro articolo.

Cosa è successo ieri tra Valentina e Tommaso

È per Tommaso il primo Pinnettu di Temptation Island. Valentina sta valutando quale costume indossare. Lui però è gelosissimo perché non vuole che la fidanzata si vesta in maniera succinta.

Apparentemente ha reagito bene, ma dopo un po’ Tommaso si chiude in se stesso, intristito fino a piangere. In un secondo video, il 21enne è molto contrariato da lei che si adatta alla vita del villaggio, allenandosi e mettendo costumi sensuali.

In particolare lei parla molto con il single Salvatore, un imprenditore che si costruito una carriera da solo Tommaso, dopo il primo falò, si avvicina alla single Giulia.

Valentina viene chiamata al Pinnettu a fine puntata per un video che deve vedere immediatamente.