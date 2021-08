Guendalina Tavassi ha ufficialmente voltato pagina dopo la rottura dal marito Umberto D’Aponte. In questi giorni la ex concorrente del Grande Fratello è stata beccata con il suo nuovo compagno, scatenando il gossip.

Guendalina Tavassi svela perché non ha presentato prima il suo fidanzato

Dopo la segnalazione partita dal buon Amedeo Venza che ha mostrato un video di Guendalina Tavassi insieme al suo nuovo compagno, proprio la diretta interessata è intervenuta in maniera particolarmente dura, per cercare di chiarire le cose:

Grazie a tutti per le segnalazioni. Purtroppo la gente non si fa mai gli affari propri. Non devo dare spiegazioni né tantomeno devo giustificarmi. Ma se volevo farlo uscire lo avrei fatto io.

Se sto aspettando è semplicemente perché ho dei figli e avrei preferito un po’ più di tatto e tempo per dire le cose. Detto questo, auguro a tutti di essere felici come finalmente lo sono io.