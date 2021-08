Guendalina Tavassi continua ad essere al centro del gossip dopo la nascita della sua nuova relazione d’amore. Tra l’influencer e l’ex marito Umberto D’Aponte le cose si sono definitivamente chiuse dopo sette anni d’amore.

Federico Perna è il nuovo compagno di Guendalina Tavassi e, proprio condividendo una foto, sono arrivati i primi attacchi degli hater che hanno accusato l’ex del Grande Fratello di avere iniziato una relazione con l’amico del suo ex marito.

“Federico era amico di Umberto”. “Mi vergognerei fossi in te per ciò che hai fatto. Ricorda che la vita è un karma”. Questi solamente alcuni dei commenti sotto lo scatto postando dal fidanzato della Tavassi.

Proprio in merito alla questione Perna è intervenuto:

Io amico di Umberto? Assolutamente no. Sono una persona dai sani principi. Lavoro in un ristorante, non gestito solo da me. Nel locale si ordina e di conseguenza conosco tutti. Anche perché si trova nella stessa zona. Ma non per questo vuol dire essere amico.