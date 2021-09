Guendalina Tavassi e Umberto D’Aponte continuano a farsi la guerra tramite social. Lui ha pubblicato il contatto WhatsApp della figlia Chloe che avrebbe bloccato il numero del padre.

Io dopo l’accaduto ho dovuto bloccare quel contatto dal cellulare di Chloe. E questo perché mi è stato chiesto dalle autorità competenti. Questo non vuol dire che il padre non vede i propri figli. Perché lui li ha visti fino all’altro ieri, può chiamarli, può vederli, può sentirli con il mio telefono, quando può e quando vuole.

E se le accuse di Guendalina Tavassi appaiono abbastanza mirate, l’ex marito Umberto D’Aponte si difende:

Potete pensare ciò che volete, ognuno giudica… date sentenze senza sapere. La gente farebbe di tutto pur di screditare una persona sapendo che è voluta bene. Ci sono persone che vivono solo di questo.

Ognuno è libero di pensare ciò che vuole. A me nessuno delle autorità mi hanno vietato di sentire e vedere i miei figli. Detto questo tirate un po’ voi le somme. Ci stanno donne che veramente subiscono le violenze, non si gioca con queste cose. Ma ve lo giuro, non parlerò mai più di questa storia, mi fermo qui.