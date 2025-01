Ex gieffina difende Jessica e attacca Helena: poi ci ripensa e cancella tutto (ma è troppo tardi) – VIDEO

Guendalina Tavassi si è apertamente schierata dalla parte di Jessica Morlacchi commentando, in modo molto colorito, le ultime dinamiche della Casa del Grande Fratello e la lite con Helena Prestes.

Guendalina Tavassi difende Jessica e attacca Helena (poi cancella tutto)

Ci rendiamo conto che questa è una violenta psicopatica e invece si attacca una Jessica solo per aver detto: “imbecille non sai manco come e’ fatto il pane?”. Ed è inutile che si dica che uno dopo tante provocazioni etc… Perché se fai una cosa del genere, dentro un programma televisivo, davanti a milioni di persone, pensa tra le mura di casa che cosa avrebbe potuto fare! Se sei concorrente, sei un privilegiato, e devi avere un minimo di self control, se vuoi stare lì, altrimenti te ne stai a casa tua sotto le pezze! Io sto con Jessica. Quella le ha detto puttan* e manco lo mandano in onda. Io sto con Jessica tutta la vita, brava. Quella le ha detto “imbecille” e l’altra le tira un bollitore, l’acqua, le dice le peggio cose e non si dice nulla… follia.

La scheda di Jessica

Jessica Morlacchi, 37 anni, di Roma, è una cantante italiana.

Si avvicina a soli 7 anni alla musica grazie al padre e alla sorella, rispettivamente bassista e cantante. Nel 1998 forma con alcuni amici il gruppo degli “Eta Beta” che nel 2000 diventeranno i “Gazosa”. Prodotti da Caterina Caselli, approdano a Sanremo dove presentano il pezzo Stai con me (forever) che vince nella sezione “nuove proposte”. Con il tormentone www.mipiacitu conquistano i vertici delle classifiche.

Poco dopo, Jessica intraprende la carriera solista e, nel 2005, torna sul palco di Sanremo per duettare con Marco Masini nel pezzo Il mondo dei sogni. Nel 2006 pubblica il primo singolo da solista, Un bacio senza fine.

Nel 2013 partecipa al talent show The voice of Italy. In seguito, partecipa a Ora o mai più 2 condotto da Amadeus e a Tale e quale show. Poco dopo, Serena Bortone la sceglie come ospite fissa del programma pomeridiano di Rai1, Oggi è un altro giorno, in cui si fa apprezzare per la sua simpatia e genuinità.

Attualmente è single dopo la storia con un ragazzo trentenne lontano dal mondo dello spettacolo.