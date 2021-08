Nelle passate ore l’ex gieffina Guendalina Tavassi si è scagliata contro l’ex marito Umberto D’Aponte con una serie di dure Stories su Instagram. La Tavassi, pur senza fare il nome del suo ex, si è rivolta proprio a lui dopo alcune precedenti Instagram Stories pubblicate sul profilo da Umberto. Ma cosa avrebbe fatto indignare la seguitissima influencer?

Lo scorso luglio, più o meno a sorpresa, Guendalina Tavassi aveva annunciato la fine del matrimonio con Umberto D’Aponte. Una storia, la loro, che secondo alcuni voci era già in crisi da diversi mesi.

Di recente l’ex gieffina sembra aver ritrovato il sorriso e la voglia di amare grazie all’imprenditore Federico Perna, con il quale la stessa donna ha confermato la frequentazione. Nelle passate ore però, Guendalina è tornata a parlare del suo ex senza nascondere una certa rabbia.

Tutto sarebbe nato dopo le Stories di D’Aponte di questa mattina il quale, dopo aver postato alcuni messaggi scambiati con la figlia Chloe nei quali la bambina faceva presente la sua mancanza, si era commosso fino alle lacrime (video in apertura).

Poco dopo è arrivato il duro sfogo di Guendalina che ha dichiarato:

Non voglio creare guerre sui social ma mi sono rotta le pa**e di vedere gente che utilizza e sfrutta i figli solo per fare follower e la vittima su Instagram. Se uno deve fare il padre o il genitore, lo facesse senza scrivere stronz**e o piangere o far finta di essere quello che poi realmente non si è.