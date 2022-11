Guendalina Tavassi intervistata da Giada Di Miceli è tornata nuovamente all’attacco commentando il comportamento di Antonella Fiordelisi (dicendo il suo punto di vista sulla storia con Donnamaria) e difendendo Edoardo al Grande Fratello Vip.

Guendalina Tavassi commenta la storia tra Antonella e Donnamaria: poi la stoccata al padre della Fiordelisi

Mio fratello io me lo sto godendo da casa. – riportano IsaeChia – l’ho sempre davanti agli occhi. Non l’ho mai visto così tanto, pensa. Lo vedo più adesso che prima. Io ero sicura che avrebbe fatto un bel percorso. Edoardo è direttissimo. Siamo molto simili. Ci piace l’ironia, forse alle volte può dare fastidio perché sembriamo stupidi. Alcune persone non lo capiscono questo atteggiamento. Ma Edoardo è una persona che anche quando ti succede qualcosa di brutto lui ti riesce a tirare su il morale. Anche nella disgrazia. Valore aggiunto nella vita per alcuni. Altri la pensano differentemente.

E su Antonella Fiordelisi ha aggiunto:

Ha detto cose pesanti Antonella. Ero lì per dirle che non era bello che dicesse cose alle spalle a mio fratello e poi stesse tutto il giorno con lui. Lei ha cominciato a darmi della stupida e a parlare in latino. Lo cerca sempre, lei è una persona priva di ironia. Pensasse al suo fidanzato. Che ne ha uno dentro, uno fuori, non si capisce. E’ l’ultima persona che può dare pareri e giudizi su chiunque altro. È entrata che le piaceva questo, si è invaghita di Antonino e poi si è buttata su Edoardo. Quindi è l’ultima che può dire che lui è entrato solo per cercare una donna. Insomma, se non riesci a capire l’ironia il problema non è il nostro. Rispondo alla signorina Antonella, ho visto che invece di imparare le declinazioni ha imparato le inclinazioni. Fino al Grande Fratello Vip era conosciuta per aver mostrato il sedere. Io l’ho conosciuta per uno scherzo a Le Iene dove glielo stavano massaggiando. Ho detto “ah, c’è anche una faccia, Antonella.” Insomma tutto questo intelletto, accusare me di volgarità…

E per quanto riguarda la relazione con Edoardo Donnamaria, Guendalina ha “tuonato”:

Con Edoardo non vedo amore. Non vedo una coppia. Andrà a morire questa relazione. A me lui come persona mi sta simpatica. È ironico e divertente. Non c’entra nulla con lei. Lo vedo intrappolato. Il fatto che sia entrato il padre, che abbia detto che la coppia fuori funziona… non vedo una bella coppia. Non mi piacciono. Tra i due pensavo fosse più preso lui. Ora non so. Fuori io non li collegherei mai insieme.

Guendalina, in ultimo, si è rivolta direttamente a Stefano, il padre/manager di Antonella Fiordelisi: