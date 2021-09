Distruggono l’auto di Guendalina Tavassi: la sua reazione spiazza – VIDEO

Guendalina Tavassi, così come vi facciamo vedere nel nostro video in apertura, ha condiviso tramite il suo account ufficiale di Instagram una clip dove mostra la sua automobile distrutta dai vandali.

Se pensavate di farmi un dispetto non avete proprio capito un c***o. Sono contenta, perché a voi gli specchi vi servono perché siete brutti! Brutti come l’invidia e la cattiveria. Tiè!