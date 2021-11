Guendalina Tavassi ieri ha nuovamente accusato l’ex marito Umberto D’Aponte di averla aggredita mentre si trovavano nello studio del loro avvocato per accordarsi sulla gestione dei figli che hanno avuto durante il loro matrimonio (VIDEO in apertura).

Guendalina Tavassi pubblica audio e video choc dell’ex Umberto D’Aponte

Nel corso del faccia a faccia, Umberto ha spaccato il telefono di Guendalina perché lei lo stava registrando. La Tavassi, di seguito, ha fatto una lunga diretta su Instagram dove ha mostrato audio e video choc con protagonista il suo ex marito.

A quanto pare Umberto D’Aponte non avrebbe picchiato solamente Guendalina Tavassi ma si sarebbe scagliato pure contro Gaia, la figlia che l’ex gieffina ha avuto da Remo Nicolini (il suo ex con il quale, oggi, è in ottimo rapporti).

Quello che mi fa particolarmente schifo di tutta questa storia sono quegli uomini piccoli, piccoli, piccoli che accusano una donna e continuano a non crederle nonostante le prove.

DITEMI CHE NON LHA SCRITTO DAVVERO. Di un messaggio così toccante lui (amedeo venza) legge solo il suo nome, ma poi chi è questo?????? vi prego è imbarazzante togliete i social a sta gente provo imbarazzo! secondo lui guendalina in un momento del genere pensa a lui ma sta bene pic.twitter.com/yksEmit1Yy — dottoressa (@Erika56161086) November 9, 2021

la figlia, 8 anni . non c’è nient’altro da aggiungere, e voi che la insultare FATE PENA #guendalina spero questo video possa arrivare a tutti pic.twitter.com/F1frSOXFpV — dottoressa (@Erika56161086) November 9, 2021

Guendalina Tavassi per essere creduta dalla polizia ha dovuto registrare per anni tutte le violenze fisiche subite dal suo ex, costretta a chiudersi in bagno per ore mentre lui la minacciava di morte. Questa è lo schifo di considerazione che il nostro paese offre alle donne pic.twitter.com/tyW17XUtcX — Marty Tom Holland Stan🍒 (@martyisbackk) November 9, 2021