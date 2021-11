Guendalina Tavassi è stata nuovamente aggredita (sempre dalla stessa persona) mentre si trovava nello studio del suo avvocato Leonardo D’Erasmo dal quale si era recata nella mattinata di oggi.

Ragazzi vi avverto dal telefono del mio avvocato Leonardo. Il mio purtroppo, essendo stata nuovamente aggredita dalla stessa persona, peraltro all’interno dello studio, è questo. Non so come adesso, al momento avvertire nessuno. A breve troverò il modo di tornare qui da voi, intanto vi mando un bacio grande.