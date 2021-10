Guenda Goria ospite di Casa Chi, ha commentato il teatrino di Vera Miales in maniera lucida e intelligente. La figlia di Amedeo, attuale concorrente del Grande Fratello Vip, ha mostrato sdegno e sconforto.

Guenda Goria durissima con Vera Miales dopo la finta gravidanza

Se Vera ci aveva chiamato? Da quando è iniziato il Grande Fratello Vip non ci ha contattato e non ha sentito nemmeno l’entourage di mio padre. Io sono la persona più vicina a lui e cerco di fare sempre i suoi interessi. Mi sarebbe piaciuto che lei si coordinasse con me anche perché se lo ama dovrebbe avere sensibilità nei confronti della famiglia che già ha, specie se ha una figlia che ha già fatto un’esperienza come la sua.

Guenda Goria si è mostrata contraria alla spettacolarizzazione di una finta gravidanza, proprio come è accaduto ieri sera:

Quando si gioca con una gravidanza che non è stata smentita da tre settimane c’è una spettacolarizzazione e questa cosa mi ha fatto passare momenti non semplici. Io sapevo già che questa gravidanza non era vera, come facevo a saperlo? Le voci nel dietro le quinte ma non l’aveva detto a me direttamente. Cosa ho pensato quando è arrivata con l’abito da sposa? E’ una scena che non mi è piaciuta. Mi dissocio da ciò che ho visto ieri, dal parlare di matrimonio e famiglia. Io soffro di una malattia per cui ho difficoltà ad avere figli. Manila Nazzaro ha parlato della sua gravidanza interrotta, Alex Belli ha parlato della sua difficoltà ad avere figli e per questo motivo non bisogna giocare con queste cose perché è una cosa molto grave specie se ci sono dei figli che stanno a casa. Io sono molto imbarazzata. Lei per giorni non ha detto niente. I famosi paparazzi a San Benedetto del Tronto che guarda caso la fotografano con un vestitino attillato e guarda caso la notizia fa il giro dei salotti TV e guarda caso ha avuto una gravidanza isterica, cosa rarissima e guarda caso la avuta mentre mio padre si trova al Grande Fratello Vip, valutate voi.

Guenda racconta se ha parlato con Maria Teresa Ruta

Cosa ne pensa mia madre? Con lei ancora non ne abbiamo parlato anche se mi dice di non prendermela. Io ho un rapporto molto stretto con mio padre e lo adoro, abbiamo un rapporto veramente speciale. Quello che ho visto è stato sconvolgente, un teatrino. Mio padre era in grande imbarazzo, l’ho trovato molto fragile. Va bene lo show ma ci sono dei limiti, va bene il gossip ma ci sono dei limiti quando si parla di matrimonio, figli e famiglia. Io non sono una persona stupida e questa è stata una mancanza di rispetto totale, non è così che si fa quando si vuole bene alle persone e non si fa così quando si entra a far parte di un famiglia che ha una visibilità pubblica.