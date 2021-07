Guenda Goria intervistata tra le pagine di Chi Magazine racconta della sua storia d’amore con Mirko Gancitano e parla anche del Grande Fratello Vip (chi sente e chi invece no) e di Tale e Quale Show facendo delle precisazioni sul provino con mamma Maria Teresa Ruta.

Tra gli ex gieffini chỉ mi ha scritto per complimentarsi del mio nuovo amore? Rosalinda Cannavò, Matilde Brandi, Stefania Orlando e anche Antonella Elia.

Guenda Goria svela di non sentire più Tommaso Zorzi:

In ultimo la pianista svela cosa c’è di vero in merito alle indiscrezioni che la vorrebbero insieme a mamma Maria Teresa Ruta nel cast di Tale e Quale Show in partenza da settembre con Carlo Conti:

lo parlo per me. Non sempre i gossip di coppia sono reali. Suono il piano, sogno di portare in alto il ruolo delle pianiste cantanti e sarebbe davvero una bella sfida artistica per me. Incrocio le dita.

Non posso dire altro, ma sarei molto felice se dovesse andare in porto questa ennesima opportunità. E ripeto, parlo per me non per mia madre. lo ora cammino da sola.