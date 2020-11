Guenda Goria, ospite di Verissimo, ha parlato a lungo della sua famiglia, in particolare di papà Amedeo e del loro rapporto ritrovato. Tornare alla normalità dopo la sua esperienza al Grande Fratello Vip è stato per lei “destabilizzante” poiché dopo un mese e mezzo in un mondo ovattato, non si aspettava di trovare una situazione simile legata all’emergenza Coronavirus.

Guenda Goria a Verissimo: dal padre Amedeo a Telemaco

La storia personale di Guenda Goria è trapelata nel corso della sua esperienza al GF Vip. In modo particolare ha raccontato a Verissimo il suo rapporto con il padre Amedeo:

Ho molti ricordi belli legati al papà, è un giocherellone, un uomo molto buono e sensibile, gli somiglio molto. L’ho vissuto da bambina poi si è trasferito a Roma dopo la separazione da mamma, questo ha portato estraneità nel rapporto. Il rapporto con papà l’ho ritrovato negli ultimi anni e grazie al GF è cresciuto ulteriormente perché è la persona che mi è rimasta più accanto dopo che sono uscita. Il suo errore più grande? Delegare tutto a mamma.

In una intervista papà Amedeo ha definito Guenda “bipolare”, parola che ha fatto molto arrabbiare anche la madre Maria Teresa Ruta:

Ci sono rimasta male quando l’ho letto nell’intervista, forse è anche riduttivo dire che sono bipolare, come molte donne mi sento un condominio, ma questo ha a che fare con la complessità e la natura artistica, anche io a volte non mi comprendo.

Il rapporto con il padre ha influito anche in quello che Guenda ha con gli uomini:

Ho cercato papà negli uomini purtroppo, non ho mai nascosto che mi sono piaciuti sempre uomini più grandi. Ho cercato la famiglia, la protezione, il conforto, la paternità ma forse questo è sbagliato perché quello che ho cercato negli altri devo cercarlo dentro di me.

A proposito della sua vita privata, ha concluso: