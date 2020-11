Ieri sera, nel corso della nuova puntata del Grande Fratello Vip, abbiamo adorato lo stralcio dell’intervista di Guenda Goria rilasciata tra le pagine di Chi. Oggi vi proponiamo altri piccoli particolari in attesa di poterla leggere per intero nella giornata di domani.

Guenda ha confermato la rottura da Telemaco:

Chi non si è degnato di chiamarmi è Telemaco, ci sono rimasta malissimo. Avevo fatto a lui la prima telefonata dopo l’eliminazione. Avevo una voglia matta di sentirlo. Era tarda notte, speravo in un “Bentornata, amore”, pieno di affetto. Invece non ha risposto al telefono. Lo ha fatto il giorno dopo, ma solo dopo una serie di messaggi al veleno. L’ho dovuto “pregare” di parlarmi, mi ha detto che ho sbagliato tutto. Non una parola dolce. Lui sostiene di essere arrabbiato perché sono usciti gossip sulla sua vita privata, ma in realtà chi ha sollevato la questione non sono io, ma la sua ex moglie. Comunque l’ho lasciato e adesso sono single. Voglio ripartire da me stessa. Un uomo? Ora non è necessario.